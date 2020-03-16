شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. نجوم الكرة يتحدون الكورونا بـ الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن لاعبو الإيجيبشين ليج و نجوم الكرة المصرية أخذوا حرصهم بقوة لمواجهة فيروس كورونا عن طريق إرتداء الكمامات سواء في المطارات أوحتى خلال التواجد في المنازل .

ومن أبرز اللاعبين اللذين ظهروا بإرتداء الكمامات نجوم الزمالك في رحلة السفر إلى تونس لمواجهة الترجى التونسى في ربع نهائي دورى أبطال افريقيا و أحمد الشيخ لاعب الأهلى خلال رحلة عودة الفريق من جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في نفس الدور .

كما ظهر أيضا بالكمامة نجم الزمالك المغربى المحترف في صفوف القلعة البيضاء محمد أو ناجم خلال تواجده فى منزل ومحمد شوقى نجم الأهلى السابق خلال رحلة السفر لخوض لقاء قدمى الأهلى و الزمالك على هامش السوبر المحلى مؤخرا .

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعبين بالكمامات بالصور التالية :



محمد شوقى



بن شرقى و أوناجم



لاعبو الزمالك بالكمامات

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مصطفى فتحى بالكمامة



أوناجم 1



أحمد الشيخ بالكمامة

وأصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر ، بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالي :

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من اليوم الأثنين ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أمس إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط.

وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى، لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .