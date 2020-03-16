كيشو "المصارعة" يحتفل بعيد ميلاده اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل محمد ابراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة، اليوم بعيد ميلاده الـ 22 وهو من مواليد 16 مارس عام 1998 ويعد كيشو لاعب المصارعة الوحيد الذى نجح فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها يونيو المقبل فى طوكيو بعد احتلال المركز الخامس من بطولة العالم المؤهلة للأولمبياد والتى يتأهل من خلالها أصحاب المراكز الستة الأولى.
واختار الاتحاد للمصارعة محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب كأفضل لاعب فى العالم تحت 23 سنة، واستطاع كيشو أن يتوج بعدة ميداليات عالمية منها ذهبية الالعاب العسكرية والأفريقية وكذلك ذهبية بطولة العالم بالمجر .
ويعد كيشو من أبرز لاعبى المصارعة فى مصر فى الفترة الأخيرة بعد احتلاله المركز الرابع فى التصنيف العالمى والأولمبى، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى للمصارعة. وكان اللاعب قد توج بذهبية دورة الألعاب العسكرية التى أقيمت بالصين، وكذلك ذهبية دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب.
كان محمد إبراهيم كيشو قد توج بالمركز الأول وذهبية بطولة إيطاليا الدولية فى يناير الماضى بعد تغلبه على لاعب تركيا بالتثبيت فى منافسات وزن تحت 72 كجم.
وحقق لاعبو المنتخب ميداليتين فى البطولة، حيث حقق عبداللطيف منيع الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد الفوز على لاعب فنزويلا 4/0، بينما حقق أبو حليمة الميدالية الفضية والمركز الثانى.
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