شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أبو جبل والشناوى.. من يستحق حراسة عرين المنتخب؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما يعقد جمهور الكرة فى مصر مقارنات بين حارسى المرمى محمد أبو جبل فى الزمالك ومحمد الشناوي فى الأهلي، وتطرح هذه المقارنة سؤالا مهما هو من يستحق حماية عرين المنتخب الوطنى.

ويعول جمهور الأهلي بشكل على اختيار الشناوى للمنتخب الوطني، نظرا للخبرات الطويلة التى يتمتع بها، بجانب مستواه المتميز مع فريقه خلال الفترة الأخيرة.

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فيما يرى جمهور الزمالك أن أبو جبل بما قدمه ويقدمه مع الزمالك منذ قدوم الفرنسي باتريس كارتيرون يستحق عليه أن يكون حارسا أول للفراعنة تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للمنتخب.

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استطاع محمد الشناوي حارس الأهلي بث الطمأنينة داخل قلوب الجماهير المصرية على مستقبل حراسة مرمى منتخب الفراعنة في المرحلة المقبلة في ظل تألقهما الملحوظ على الصعيد المحلى والأفريقي مع القطبين، حيث يثبت محمد الشناوي يومًا عن يوم أنه حارس المنتخب والقلعة الحمراء الأول ويستحق لقب أسد الأحمر في حسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بمجموع لقائي الإياب والذهاب بنتيجة 3 / 1.