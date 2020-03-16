سوبر كورة.. أبو جبل والشناوى.. من يستحق حراسة عرين المنتخب؟.. إنفو جراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما يعقد جمهور الكرة فى مصر مقارنات بين حارسى المرمى محمد أبو جبل فى الزمالك ومحمد الشناوي فى الأهلي، وتطرح هذه المقارنة سؤالا مهما هو من يستحق حماية عرين المنتخب الوطنى.
ويعول جمهور الأهلي بشكل على اختيار الشناوى للمنتخب الوطني، نظرا للخبرات الطويلة التى يتمتع بها، بجانب مستواه المتميز مع فريقه خلال الفترة الأخيرة.
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فيما يرى جمهور الزمالك أن أبو جبل بما قدمه ويقدمه مع الزمالك منذ قدوم الفرنسي باتريس كارتيرون يستحق عليه أن يكون حارسا أول للفراعنة تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للمنتخب.
استطاع محمد الشناوي حارس الأهلي بث الطمأنينة داخل قلوب الجماهير المصرية على مستقبل حراسة مرمى منتخب الفراعنة في المرحلة المقبلة في ظل تألقهما الملحوظ على الصعيد المحلى والأفريقي مع القطبين، حيث يثبت محمد الشناوي يومًا عن يوم أنه حارس المنتخب والقلعة الحمراء الأول ويستحق لقب أسد الأحمر في حسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بمجموع لقائي الإياب والذهاب بنتيجة 3 / 1.
أبو جبل نجح هو الأخر في تثبيت اقدامه مع الفريق الأبيض بقوة في ظل اعتماد باتريس كارتيرون المدير الفني عليه كأساسي في المباريات الأخيرة والتي أثبت جدارته من خلالها في حراسة عرين الزمالك ليدخل بقوة في حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، كما كان نجم اللقاء الأول في القلعة البيضاء، بعدما نجح في الدفاع عن عرين فريقه طوال أحداث اللقاء في تصدى الهجوم الأحمر في لقاء السوبر المحلى الذي أقيم فى الإمارات، وانتهى لصالح الأبيض بركلات الجزاء ليحسم النتيجة لصالح فريقه 4/3.
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