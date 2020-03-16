كاف يعلن رسميا ملعب نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن استضافة ملعب الأمير مولاي عبد الله بدولة المغرب لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قررت في يونيو 2019 إقامة النهائي من مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب والإياب كما جرت العادة منذ انطلاق المسابقة.

وأكد "كاف" من خلال حسابه الرسمي على "تويتر"، أن ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط سوف يستضيف نهائي الكونفدرالية 2019-2020.

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ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في الـ24 من مايو المقبل.

وسبق وتقدم الاتحاد المغربي بمفرده لتنظيم نهائي بطولة الكونفدرالية بملعب الأمير مولاي عبد الله.

يذكر أن فريق بيراميدز سيواجه حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية أملاً في بلوغ النهائي.