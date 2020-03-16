هل يشهد تتويج الأهلي أو الزمالك؟.. كاف يعلن رسميا ملعب نهائي أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي عن استضافة ملعب استاد "جابوما" في الكاميرون لنهائي دوري أبطال أفريقيا. وكان "كاف" قد سبق وقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة 2019/2020 من مباراة واحدة على ملعب محايد. ونشر "كاف" من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" " ستاد جابوما بمدينة دوالا، الكاميرون يستضيف نهائي دوري الأبطال 2019/20". Advertisements ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 29 من شهر مايو المقبل. وسبق وخاطب "كاف" الاتحادات الأفريقية المختلفة من أجل معرفة من لديه رغبة في استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا وكذلك الكونفيدرالية الأفريقية. وتفوق ملعب "جابوما" في دولة الكاميرون، على ملعب استاد "رادس" في تونس، وكذلك ملعب استاد "محمد الخامس" بالمغرب. يُذكر، أن الأهلي سوف يواجه الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يلاقي الزمالك نظيره الرجاء المغربي في الدور ذاته.

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