محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
أكد عبد الله عطيف لاعب وسط فريق الهلال السعودي، استقرار حالته الصحية وخضوعه لمرحلة عزل منزلي احترازي من فيروس كورونا (كونفيد-19)، وذلك بعد عودته أمس من مدينة برشلونة الإسبانية.
وقال عطيف في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية : "أشكر كل من سأل عني، وأود أن أطمئن الجميع بأنني في أتم الصحة والعافية، وسأخضع لفترة عزل احترازي في منزلي لمدة 14 يوما، وفق الإجراءات المتبعة احتياطا من فيروس كورونا".
ومن جهة أخرى أضافت الصحيفة أن عطيف سيبدأ برنامجه التأهيلي في منزله، وذلك تحت إشراف طبيب نادي الهلال.
وكانت وزارة الرياضة السعودية قررت إيقاف كافة المنافسات الرياضية في البلاد، بما فيها بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك في إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب الهلال السعودي يخضع للعزل المنزلي بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.