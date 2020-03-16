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لاعب الهلال السعودي يخضع للعزل المنزلي بسبب كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أكد عبد الله عطيف لاعب وسط فريق الهلال السعودي، استقرار حالته الصحية وخضوعه لمرحلة عزل منزلي احترازي من فيروس كورونا (كونفيد-19)، وذلك بعد عودته أمس من مدينة الإسبانية.

وقال عطيف في تصريحات لصحيفة "" : "أشكر كل من سأل عني، وأود أن أطمئن الجميع بأنني في أتم الصحة والعافية، وسأخضع لفترة عزل احترازي في منزلي لمدة 14 يوما، وفق الإجراءات المتبعة احتياطا من فيروس كورونا".

ومن جهة أخرى أضافت الصحيفة أن عطيف سيبدأ برنامجه التأهيلي في منزله، وذلك تحت إشراف طبيب نادي الهلال.

وكانت وزارة السعودية قررت إيقاف كافة المنافسات الرياضية في البلاد، بما فيها بطولة دوري كأس الأمير ، وذلك في إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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