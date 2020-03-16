نائبة وست هام تتراجع عن موقفها بشأن تتويج ليفربول بـ"بريميرليج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تراجعت كارين برادي، نائب رئيس وست هام، عن التصريحات التي أدلت بها مؤخرًا وطالبت خلالها بضرورة إعلان إلغاء وبطلان الموسم الكروي الحالي حفاظًا على سلامة اللاعبين والمشجعين بعد تفشي فيروس "Covid 19" المعروف باسم "كورونا" في أنحاء العالم، ما سيسفر عنه خسارة ليفربول للقب الغائب منذ 30 عامًا.

وتسبب الفيروس في تأجيل وإلغاء العديد من الأنشطة في جميع البلدان الأوروبية ومنها الرياضية، كما تسببت إصابة ميكيل أرتيتا مدرب ارسنال وكالوم هودسون لاعب تشيلسي في اتخاذ الاتحاد الإنجليزي قرارًا بتعليق النشاط الكروي حتى أوائل أبريل المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" فإن برادي تعرضت لانتقادات لاذعة على نطاق واسع، مما اضطرها لتوضيح المقصود من التصريحات التي سبق وأدلت بها.

وقالت الصحيفة إن نائب رئيس وست هام، أكدت أن كتيبة ليفربول بقيادة يورجن كلوب تستحق التتويج ببطولة بريميرليج خاصة وأن الفارق بينه وبين مانشستر سيتي -صاحب المركز الثاني- وصل إلى 25 نقطة (مع العلم أن السيتزنز يتبقى له مباراة مؤجلة ضد آرسنال).

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وغردت برادي: "الجميع يوافق على أن نادي ليفربول يستحق الفوز باللقب".

وأضافت: "الاتحاد الإنجليزي ورابطة بريميرليج، يبذلون كل ما في وسعهم لضمان انتهاء الموسم، وإذا لزم الأمر لعب مباريات خلف أبواب مغلقة وفي أشهر الصيف".

وتابعت: "وجهة نظري هي سلامة المشجعين واللاعبين والموظفين الذين احتلوا المرتبة الأولى وإذا لم يكن من الممكن لعب المباريات المتبقية ، فإن الشيء الوحيد المعقول هو إعلان إلغاء وبطلان الموسم".

وواصلت: "كيف سنعرف الفرق الهابطة والمتأهلة إذا لم يتم خوض المباريات حتى الجولة الأخيرة".

جدير بالذكر أن الاتحاد الإنجليزي سيعقد اجتماعا الخميس المقبل لبحث وضع الدوري، واتخاذ القرار المناسب بعد فتح باب التصويت للأندية العشرين.