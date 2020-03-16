لاعب فالنسيا يحكي تفاصيل اكتشاف إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

كشف الفرنسي إلياكيم مانجالا لاعب فالنسيا الإسباني تفاصيل اكتشاف إصابته بفيروس "Covid 19" المعروف باسم كورونا.

وكان نادي فالنسيا الإٍسباني قد أعلن أمس الأحد، اكتشاف 5 حالات مصابة بالفيروس -من بينهم مانجالا- بعدما جاءت نتيجة الفحوصات التي خضعوا لها "إيجابية".

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال مانجالا: "علمت أنني مصاب بفيروس كورونا، حالتي جيدة ولم تظهر علي أي أعراض للفيروس".

Advertisements

وأضاف: "على الرغم من لك، أنا في عزل منزلي ومنفصل عن أسرتي".

وتابع الدولي الفرنسي: "علمت أنه من الممكن أن يكون الشخص حاملا للفيروس دون أن تظهر عليه الأعراض، لهذا أنصح الجميع باتباع تعليمات العزل تجنبا لمخالطة الآخرين قدر المستطاع حتى وإن شعروا أنهم بحالة جيدة".

وواصل: "أشكر الجميع على دعمهم من خلال الرسائل التي وصلت إليّ، اعتنوا بأنفسكم وأحبائكم جيدًا".

جدير بالذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرر تعليق كافة مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية بسبب تفشي فيروس كورونا.