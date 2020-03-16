رياضة | مباريات الجولة المقبلة من الليجا في حال عودته بعد إيقافه بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات الجولة المقبلة من الليجا في حال عودته بعد إيقافه بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



انتشر فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.



وتسبب هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى. وهناك بعض الدوريات في أوروبا التي مازالت قائمة ولا يتم إيقافها حتى هذه اللحظة هي بطولة الدوري التركي وبطولة الدوري الروسي وذلك بسبب عدم إنتشار الفيروس في البلدين بشكل كبير.



توقف الدوري الإسباني عند الجولة السابعة والعشرين بسبب تفشي فيروس كورونا، ويحتل برشلونة جدول ترتيب البطولة برصيد 58 نقطة.

ويستعرض الخليج 365 مباريات الجولة المقبلة من الليجا الإسبانية ...