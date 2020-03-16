رياضة | مجلس المصري يتراجع عن الاستقالة الجماعية بعد جلسة المحافظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس المصري يتراجع عن الاستقالة الجماعية بعد جلسة المحافظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، على التراجع عن قراره السابق بشأن الاستقالة الجماعية التي كان ينوي تقديمها بسبب الهجوم والغضب الجماهيري.

وعقد المجلس جلسة مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لحسم استقالتهم، إلا أن الأخير طالبهم بالتراجع والعدول عن الاستقالة في الوقت الحالي خاصةً مع توقف النشاط الرياضي في مصر.

وإلتزم المجلس بقرار محافظ بورسعيد، بعدما رأو أن المصلحة العامة تُقضي بإستمرارهم على رئاسة المجلس في الوقت الحالي حتى عبور تلك الأزمة.

وكان مجلس المصري، قرر تقديم استقالته للمحافظ بسبب تعرضهم للهجوم الحاد والشرس من قبل الجماهير الغاضبة لسوء النتائج والخروج من كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وكانت وزارة الرياضة المصرية أصدرت قرارًا بإيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.