رياضة | عاجل نجم المنتخب الفرنسي يعلن إصابته بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل نجم المنتخب الفرنسي يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إلياكيم مانجالا نجم المنتخب الفرنسي ولاعب بلنسية الإسبانى الذى ينشط فى دورى الدرجة الأولى، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال مانجالا: "عرفت اليوم أن نتيجة فحصى جاءت إيجابية.. حالتى جيدة ولم تظهر على أى أعراض للفيروس، لكننى فى عزل منزلى ومنفصل عن أسرتى".

وأضاف: "علمت أنه من الممكن أن يكون الشخص حاملا للفيروس دون أن تظهر عليه الأعراض ولهذا أنصح الجميع باتباع تعليمات العزل تجنبا لمخالطة الآخرين قدر المستطاع حتى وإن شعروا أن حالتهم جيدة".

وكان فريق بلنسيه سافر إلى ميلانو الشهر الماضى لخوض مباراة فى دورى أبطال أوروبا أمام آتلانتا، فى مباراة أقيمت بحضور جماهيرى فى استاد سان سيرو قبل فرض قيود على الأحداث الرياضية فى إيطاليا الدولة الأوروبية الأكثر تأثرا بالفيروس.