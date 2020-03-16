رياضة | مانشيني عن الكورونا: لا أعرف كيف سينتهي الأمر ولكن صحة الجمهور أهم من يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشيني عن الكورونا: لا أعرف كيف سينتهي الأمر ولكن صحة الجمهور أهم من يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم روبيرتو مانشيني أن هناك "أشياء أكثر أهمية من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)" في خضم وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). في معظم أنحاء العالم حاليا".

شدد مدرب المنتخب الإيطالي "إذا تقرر تأجيل المسابقة، فيمكننا الفوز في غضون عام".

وأجرى مانشيني مقابلة لمدة 90 دقيقة مع محطة (راي سبورت) الإيطالية، عقب توقف النشاط الرياضي في إيطاليا بسبب تفشي فيروس (كوفيد – 19) في البلاد.

وأثنى مانشيني على قيام لاعبي جميع الأندية في إيطاليا بالتدريب في منازلهم خلال العزلة الذاتية، حيث قال إن هذا هو الشيء الصحيح الذي يتعين عليهم القيام به.

أوضح المدرب الإيطالي "ينبغي أن نترك جميع اللاعبين في منازلهم، إنهم محترفون ويدركون ما يقومون به".

أوضح مانشيني "في حال استئناف فعاليات الدوري الإيطالي مجددا، فسيكون أمامهم 10 أيام أو أسبوعين للتدريب بانتظام".

يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اجتماعا حاسما بعد غد الثلاثاء لتحديد مصير (يورو 2020) ، لكن مانشيني أكد أن الحياة أكثر أهمية من بطولة لكرة القدم.

وأشار مانشيني "علينا أن ننتظر حتى يوم الثلاثاء لنفهم ما إذا كان يويفا سيقرر تأجيل يورو 2020. ستظهر الآن المشاكل التي واجهناها في إيطاليا في آخر 15 يومًا في بلدان أخرى".

وتابع مانشيني حديثه قائلا "لا أعرف كيف سينتهي الأمر ولكن هناك أشياء أكثر أهمية من يورو 2020 دون شك".

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واصل مدرب منتخب إيطاليا حديثه "إذا قرروا تأجيل البطولة، يمكننا الفوز حتى في غضون عام. الشيء المهم هو صحة الجميع وأن نتمكن جميعًا من العودة إلى الملعب والاستمتاع بأنفسنا".

وأضاف "رؤية الناس يموتون في هذه الأيام القليلة الماضية يؤلمنا كثيرا."

كشف مانشيني أنه توصل بشكل أو بآخر لقائمة المنتخب الإيطالي في البطولة ، ولكن إذا تم تأجيلها لمدة عام ، فربما تتغير الأمور.

وقال مانشيني "كان لدي قائمة واضحة إلى حد ما من اللاعبين الذين قررت استدعاءهم، لقد كانت جاهزة مع بعض الشكوك فقط لاتخاذ قرار في اللحظة الأخيرة.

واستطرد المدرب الإيطالي قائلا "ولكن إذا تم تعليق البطولة لمدة عام ، فستكون هناك بعض التغييرات".

ويلعب المنتخب الإيطالي في المجموعة الأولى بالبطولة، برفقة منتخبات تركيا وويلز وسويسرا، حيث كان من المقرر أن يلعب المباراة الافتتاحية للبطولة أمام نظيره التركي بالعاصمة الإيطالية روما.

يذكر أن من المقرر ان تقام بطولة يورو 2020 في 12 دولة أوروبية في الفترة من 12 حزيران/يونيو حتى 12 يوليو المقبلين.

وسجلت ايطاليا 1809 حالات وفاة و 24 ألفا و747 حالة إصابة .