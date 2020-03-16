رياضة | سيناريوهات متوقعة لحسم بطل الدوري الإسباني في حالة الإلغاء بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيناريوهات متوقعة لحسم بطل الدوري الإسباني في حالة الإلغاء بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، منذ أيام قليلة، عن تأجيل بطولة الدوري الإسباني الممتاز، لمدة جولتين مقبلتين بسبب إنتشار فيروس كورونا.

أبرز المصابين بفيروس كورونا حيث أصيب العديد من نجوم الكرة العالمية بفيروس كورونا، أبرزهم كل من ميكل أرتيتا مدرب فريق أرسنال، وكالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، وثلاثي ليستر سيتي، وروجاني مدافع يوفنتوس، ولاعب سلة نادي ريال مدريد، ورئيس أولمبياكوس اليوناني، وكوتروني مهاجم فيورنتينا الإيطالي، والعديد من الأفراد في كافة دول العالم.

كورونا يواصل تهديده للكرة العالمية ولم يتوقف الأمر عند الأعداد المصابة بفيروس كورونا فقط، بل تزداد الأعداد كل يوم، وكان أخرها اللاعب الأرجنتيني إيزاكيل جاراي، لاعب فريق فالنسيا الإسباني. Advertisements

من سيتوج ببطولة الدوري الإسباني في حالة الإلغاء ويبقى السؤال مطروح أمام حضراتكم، من سيتوج ببطولة الدوري الإسباني في حالة الإلغاء بسبب كورونا، حيث يحتل فريق برشلونة صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

حيث أشارت بعد التقارير الصحفية أن المادة 188 من لائحة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تنص على منحه كافة الصلاحيات لإلغاء البطولة بشكل نهائي في حالة وجود ظروف استثنائية أو قهرية في البلاد.

وفي حالة عدم إستكمال بطولة الدوري الإسباني، سيتم تشكيل لجنة من المسؤولين الكبار بين الطرفين، ومنافشة الأمور بشكل جيد، ويتم إعلان بطل الدوري الإسباني، في حالة وجود بطل في ذلك الوقت.