رياضة | في حال وقف إلغاء الموسم الحالي.. هل سيكون الأهلي بطل الدوري؟.. اتحاد الكرة يجيب

وقال جمال محمد علي خلال تصريحات صحفية ، أن الجبلاية سيعقد اجتماعا قريبا مع كل الجهات المختصة لبحث الترتيبات اللازمة مستقبلا.

أكد جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المعنية بإدارة اتحاد كرة القدم، أن اللوائح فى مصر لم تضع نصوصا خاصة بتحديد البطل حال إلغاء أى مسابقة.

وأشار إلى أن الموقف حال إلغاء الدورى، هو بقاء الحال على ما هو عليه واعتبار الموسم وكأن لم يكن، وأوضح أن هدف الجبلاية هو استئناف النشاط الكروى بعد انتهاء فترة الإيقاف المقدرة بـ15 يوما.

وأضاف عضو اللجنة الخماسية ، أن هناك بعض الفرق التى ترغب فى خوض تدريبات ووديات دون مراعاة للجوانب الصحية، كما أن بعض الأندية لم تنفذ إجراءات تعقيم غرف خلع الملابس حتى الآن، ولابد أن يلتزم الجميع التزام كامل بقرار تجميد النشاط، خاصة المدربين، فهم مطالبون بعدم تجميع اللاعبين فى محاضرات فنية لتجنب أى خطورة.

يذكر أن اتحاد الكرة قد أصدر بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة.