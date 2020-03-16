رياضة | جهاز الكرة في الأهلي يبلغ رمضان صبحي برغبة فايلر بشأن مصيره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاز الكرة في الأهلي يبلغ رمضان صبحي برغبة فايلر بشأن مصيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام جهاز الكرة بالنادي الأهلي بالتواصل مع لاعب فريقه الأول لكرة القدم رمضان صبحى، وذلك للتحدث عن مصيره مع النادي وبحث إمكانية استمراره مع الفريق خلال الموسم الجديد.

وقام الأهلى بإبلاغ رمضان صبحى برغبة رينيه فايلر مدرب الفريق، والتي تأتي في أنه يريد استمراره بالموسم الجديد، باعتباره من العناصر المهمة والأساسية بالفريق.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك رغبة كبيرة من جانب إدارة الأهلي، للتحرك لبحث التفاصيل المادية لضم اللاعب سواء على سبيل الإعارة لمدة موسم جديد، من ناديه الإنجليزي.

وتواجه الإدارة العديد من الصعوبات من الناحية المالية، لفكرة ضم اللاعب بشكل نهائى، حيث تشير مصادر إلى أن فريق هيدرسفيلد سيطلب ما يقرب من 10 ملايين دولار.