شكرا لقرائتكم خبر عن جوبير لاعب السلة يأسف بسبب عدم تعامله بجدية مع كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشعر رودي جوبير لاعب يوتا جاز بالأسف بسبب عدم تعامله بجدية مع خطورة فيروس كورونا وقبل أن يتسبب مرضه في إيقاف دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وباقي مسابقات الألعاب الأمريكية الشهيرة.

وكتب اللاعب الفرنسي البالغ عمره 27 عاما في حساب دوري السلة الأمريكي على تويتر «حالتي تتحسن بشكل تدريجي طفيف كل يوم».

وتأكد إصابة جوبير بالفيروس بعد يومين من سخريته من الحديث عن كورونا وتعمده لمس أجهزة الصحفيين الموجودة أمامه في المنضدة في نهاية المؤتمر الصحفي.

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وقال جوبير «كنت أتمنى لو تعاملت مع هذا الأمر بجدية أكبر وأتمنى من الجميع أن يفعل ذلك».

وجاء الإعلان عن إصابة جوبير قبل دقائق من مواجهة جاز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر حيث أسفر ذلك عن مشهد ركض الجهاز الطبي لثاندر إلى الملعب لإبلاغ الحكام أثناء فترة احماء الفريقين.

وتناقش الحكام مع المدربين عدة دقائق قبل إعادة اللاعبين إلى غرفهم وألغيت المباراة بينما لم يكن جوبير موجودا في الملعب.

وقررت رابطة الدوري الأمريكي إيقاف المسابقة في تلك الليلة وفي غضون 36 ساعة سارت باقي الألعاب الأمريكية على نفس الخطى ومنها دوري هوكي الجليد ودوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم ومسابقات الجولف.

وتأكد إصابة دونوفان ميتشيل، زميل جوبير في يوتا، بفيروس كورونا يوم الخميس الماضي أيضا.