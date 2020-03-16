شكرا لقرائتكم فيفا يخطر الجبلاية بأحقية المحترفين فى التخلف عن معسكرات منتخباتهم بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي اتحاد الكرة خطابا رسميا من الفيفا ، يخطر فيه الجبلاية بأحقية اللاعبين المحترفين خارج مصر في عدم الانضمام لمعسكرات منتخب مصر المقبلة دون عقوبات علي اللاعب او ناديه الخارجي في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الفيفا للوقاية من فيروس كورونا.

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب اختار 4 محترفين لتمثيل منتخب مصر امام توجو في تصفيات امّم افريقيا 2021، قبل ان يتم تأجيلها وهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه واحمد حجازي واحمد حسن كوكا ، ولم يتحدد الموعد الجديد للمباراتين حتي الان من جانب الكاف وهو ما يجعل موقف المحترفين غامضا في الفترة المقبلة .

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من ناحية اخري ، قرر اتحاد الكرة، تشكيل لجان تفتيش علي الاندية لمتابعة قرار الجبلاية بضرورة ان يلتزم كل ناد بتعقيم مقراته وغرف خلع الملابس كإجراء احترازي للوقاية من فيروس الكورونا .. وناقشت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعراض فيروس"كورونا"وطرق الوقاية منها، في مؤتمر طبي عقد ظهر السبت الماضي بالاتحاد.. وقال الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، إن الهدف من المؤتمر هو التوعية وإلقاء الضوء فيما يخص آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا.

وأضاف أن اللجنة الطبية تتعامل وفقا للتعليمات التي تصدر عن الدولة والهيئات الرياضية،ومن خلال اللقاء مع الأجهزة الفنية والطبية، نصحت اللجنة بوجود حقيبة لكل لاعب بها مطهرات خاصة بمكافحة العدوى، وعدم التلامس بين اللاعبين قبل وبعد المباراة.

وتابع، أن اللجنة الطبية تجتمع بشكل يومي لمتابعة الأوضاع مع اللجنة الخماسية، كما يتم مناقشة الرحلات الخارجية للفرق لتحديد وضعية الدول التي يتم السفر إليها من حيث انتشار الفيروس.