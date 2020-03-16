«إمتنع عن كشف إسم الشخص الذي أرسلها» .. مرتضى منصور يرفض حقيبة «رشوة قطر»

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في مقطع فيديو أذاعه برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي، على شاشة قناة النادي، وهو يرفض تسلم هدايا ثمينة.

وقال مرتضى منصور:" هذه حقيبة مليئة بالهدايا وتحتوي على هاتف محمول وقلم وعطور وثمنهم لا يقل عن 200 ألف جنيه مصري".

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وواصل:" هذه الحقيبة وصلت النادي من رجل جاء من دولة قطر وأعلم أنها ليست هدايا ولكنها لغرض اّخر".

وقام مرتضى منصور بوضع الهدايا من جديد داخل الحقيبة وقام بتسلميها لمدير عام نادي الزمالك مطالبه بإرجاعها لمن أرسلها، والتأكيد على أنه يرفض مثل هذه الأمور رفضاً باتأ.

ورفض مرتضى منصور، الكشف عن إسم الشخص الذي أرسل هذه الحقيبة التي تحتوي على الهدايا الثمينة واكتفى بكتابة اسمه على ورقة خاصة أعطاها لمدير عام النادي.