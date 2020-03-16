شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى على رأس المرشحين لتمديد التعاقد فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع إدارة الكرة بنادى الزمالك التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور، التجديد لعدد من اللاعبين على رأس أولويات المرحلة المقبلة، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة بتعليق النشاط الكروى فى مصر لمدة 15 يومًا، ويأتى فى مقدمة هؤلاء اللاعبين الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، وذلك لتحصين مستقبله داخل القلعة البيضاء.

وتلقى ساسى عروض خليجية شفوية فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا إنه فضل الاستمرار فى الزمالك لذا ترغب إدارة ميت عقبة فى فتح المفاوضات لتمديد عقده، بعد ترحيبه بالاستمرار داخل القلعة البيضاء لضمان بقاءه داخل صفوف الفريق، بعدما مواصلة اللاعب لتأكيداته إلى رئيس الزمالك أنه لن يرحل عن الفريق إلا بموافقته، شدد مرتضى منصور، على أنه لن يقبل برحيل أى لاعب يُعد إضافة لصفوف الأبيض وهو الأمر الذى يجعل التجديد للاعب التونسى من أبرز أولويات إدارة الكرة فى الفترة الجارية.

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فيما قرر الدولى التونسى فرجانى ساسى، السفر إلى تونس خلال فترة الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يوماً، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا" وأخطر ساسى جهاز الزمالك بأنه سيعود بداية الأسبوع المقبل للانتظام فى تدريبات الفريق، عقب نهاية فترة الراحة السلبية التى تمتد إلى أسبوع فى قلعة ميت عقبة، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض لمدة أسبوع كإجراء احترازى حرصاً على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

وقال مجلس الزمالك، إنه يتردد على مقر القلعة البيضاء نحو 50 ألف عضو يوميا، لذا تم تفضيل غلق مقر النادى لمدة أسبوع بعدما حصل فريق كرة القدم بالنادى حصل على راحة من التدريبات لمدة أسبوع بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل الدورى الممتاز اليوم لمدة أسبوعين بعد قرار تعليق النشاط الرياضي فيما أخطر مرتضى منصور، لاعبى الفريق بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم ومكافأتهم الخميس المقبل، بعد الإشادة بالمستوى الذى قدمه جميع اللاعبين خلال المرحلة الماضية والتى كان نتاجها التتويج ببطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن يتسلم لاعبو الزمالك تلك المستحقات الأحد المقبل، بعد قرار مرتضى منصور بغلق مقر النادى لمدة أسبوع بسبب تعليق الأنشطة الرياضية حيث سيعود الفريق إلى تدريباته السبت المقبل على أن يتسلم اللاعبين المستحقات فى اليوم التالى.