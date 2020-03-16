رياضة | ميسي يكشف عن شروطه لتجديد عقده مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يكشف عن شروطه لتجديد عقده مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن مصير الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة الإسباني، خاصة بعد عدة الأزمات التي عانى منها مع الإدارة خلال الآونة الأخيرة.

وأكدت التقارير على نجم برشلونة يناور مجلس الإدارة لتحقيق مطالبه قبل أن يضع توقيعه على عقد جديد تتطلع لإتمامه بشدة إدارة النادي الكتالوني، حيث أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في صيف 2021، كما يملك شرطًا يمنحه حرية الرحيل من دون مقابل في نهاية الموسم الجاري.

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ووضع ميسي أحد أهم شروطه لتجديد عقده مع البرسا هي عودة زميله السابق نيمار دي سيلفا، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووأوضح ميسي لإدارة برشلونة على أن غرفة ملابس البرسا لا تنتظر سوى عودة نيمار في نهاية الموسم، من أجل إحداث الفارق، مثلما كان الحال قبل رحيله في 2017.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان فتح الباب بالفعل أمام رحيل نيمار في الصيف المقبل، بشرط الحصول على 150 مليون يورو.