رياضة | عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى النادي الأهلي للحفاظ على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول، بتمديدوعقده بعد العروض التي انهالت عليه نتيجة الأداء الرائع الذي يقدمه مع القلعة الحمراء.

وكشف "الخليج 365 الرياضي" من خلال مصادره الخاصة داخل اروقة النادي الأهلي أن عقد المدير الفني السويسري مع المارد الأحمر، ينص على تجديده تلقائيا لمدة موسم واحد حال الحصول على بطولتي الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وفي حال تحقيق الأهلي لبطولة الدوري ودوري الأبطال، وطلب بعدها فايلر الرحيل عن قيادة الأحمر، فسيتوجب عليه دفع 6 أشهر من قيمة راتبه كشرط جزائي للموافقة على رحيله، كما أن بإمكانه إزالة شرط الحصول على البطولتين وإخطار المدرب السويسري بتمديد تعاقده لموسم آخر بموافقته.

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وعلم "الخليج 365 الرياضي" تفاصيل طلبات فايلر لمجلس الإدارة خلال الفنرة الماضية للزحف نحو البطولات التي ينافس بها بشكل قوي.

وطلب فايلر وضع خطة محكمه للفريق قبل بداية الاستعدادات للموسم المقبل، خاصة وأنه قدم على قوام أساسي لم يستطع اختياره بنفسه، في ظل تغيير الأهلي لعدد كبير من المدربين في الأونة الأخيرة، ولم يتطرق فايلر إلى أي شروط لتجديد.

وكان أبرز طلبات فايلر للموسم الجديد، هي دعم الفريق بصفقات يحتاجها في بعض المراكز، والتضحية ببعض اللاعبين الخارجين من حساباته، حتى يتم التعامل مع باقي المجموعة بشكل صحيح، والابتعاد عن المشكلات في وسط الموسم.

جدير بالذكر أن رينيه فايلر تلقى عدة عروض مغرية خلال الآونة الأخيرة مما دفع الأهلي للدخول معه في مناقشات عديدة لمعرفة رأيه، ومصيره مع القلعة الحمراء.