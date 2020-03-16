رياضة | أستون فيلا يستغل توقف الدوري ويذكر جماهيره بهدف تريزيجه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستون فيلا يستغل توقف الدوري ويذكر جماهيره بهدف تريزيجه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استغل نادي أستون فيلا الإنجليزي، التوقف الحالي بسبب فيروس كورونا المنتشر في كثير من دول العالم، ليتغنى بأحد أهداف فريقه الأول لكرة القدم الرائعة.

Advertisements

النادي الإنجليزي ذكر الهدف الذي سجل في شباك تشيلسي ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بصناعة مصرية خالصة، إذ سجله تريزيجية في الدقيقة 41 عندما أدرك التعادل من عرضية رائعة للمحمدي.

وقد انتهى اللقاء بخسارة فريق أستون فيلا بهدفين لهدف أمام نظيره تشيلسي، والذي أقيم يوم الرابع من شهر ديسمبر عام 2019.

وكتب أستون فيلا عبر تويتر، "لا تجعلوا توقف البريميرليج ينسيكم هذا الهدف الجميل الذي أحرزه نجمنا محمود تريزيجية في مرمى تشيلسي بعد عرضية رائعة معتادة من كينج مو "أحمد المحمدي".