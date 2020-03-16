رياضة | بعد اعتراض لاعبو جريميو.. الاتحاد البرازيلي يرضخ للتأجيل بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اعتراض لاعبو جريميو.. الاتحاد البرازيلي يرضخ للتأجيل بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر لاعبو فريق جريميو عن اعتراضهم على استمرار منافسات الدوري البرازيلي، وذلك بالدخول إلى أرضية ملعب مباراتهم أمام وساو لويز، مرتدين "كمامة" بقيادة مدربهم ريناتو بورتالوبي.

يأتي ذلك للفت أنظار مسئولي كرة القدم في البرازيل إلى ضرورة إيقاف النشاط الرياضي في البلاد من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

الاعتراض لم يأت من فريق جريميو فحسب، وإنما أبدى عدد من الأندية البرازيلية اعتراضها على استمرار المنافسات.

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ولم يجد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أمامه سوى قرار التأجيل، لذا أصدر قرارًا بإيقاف النشاط الرياضي في البلاد لأجل غير مسمى وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، مساء أمس الأحد.

جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد البرازيلي، والذي جاء نصه كالتالي:

"قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيقاف جميع الأحداث الكروية التي تتبع له، بدءًا من غدًا الإثنين 16-3، ومنها كأس البرازيل ومنافسات السيدات، وبطولات الناشئين تحت 17 عامًا، لأجل غير مسمى، بسبب فيروس كورونا".

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد قرر قبل ذلك استمرار منافسات البطولات المحلية بدون الحضور الجماهيري.