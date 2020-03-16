رياضة | بعد توقف الدوري.. ريال مدريد يطلق حملة جديدة بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد توقف الدوري.. ريال مدريد يطلق حملة جديدة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر نادي ريال مدريد مقطع فيديو عبر موقعه الإلكتروني، يعلن به انضمامه لحملة "ابق في منزلك"، بهدف دعوة المشجعين للبقاء في منازلهم خلال فترة الحجر الصحي، التي أعلنتها الحكومة للتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهد الفيديو ظهور عدة لاعبين من فرق كرة القدم وكرة السلة مثل مارسيلو فييرا، وكريم بنزيما، ورافائيل فاران، يكررون عبارة "هذه المباراة في المنزل، إنها مسؤولية الجميع، أنا باق المنزل".

كما يشتمل الفيديو على كلمة قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، سرخيو راموس، قائلا: "كما كان يقول العزيز ألفريدو دي ستيفانو، لا يوجد لاعب جيد بمفرده، الآن يحدث نفس الأمر، كلنا فريق واحد، الأمر سهل للغاية، ابق في المنزل، مسؤولية الجميع هي مسؤولية الفرد، أنا باق في المنزل".

والجدير بالذكر أن الدوري الإسباني لكرة القدم، تم تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد" كوفيد-19"، منذ ظهوره في نهاية ديسمبر الماضي في مدينة "ووهان" الصينية.