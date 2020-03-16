رياضة | مباريات الجولة المقبلة من البريميرليج في حال عودته بعد إيقافه بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات الجولة المقبلة من البريميرليج في حال عودته بعد إيقافه بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشر فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.

وتسبب هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى. وهناك بعض الدوريات في أوروبا التي مازالت قائمة ولا يتم إيقافها حتى هذه اللحظة هي بطولة الدوري التركي وبطولة الدوري الروسي وذلك بسبب عدم إنتشار الفيروس في البلدين بشكل كبير.

توقف الدوري الإنجليزي عند الجولة التاسعة والعشرين بسبب تفشي فيروس كورونا، ويحتل ليفربول جدول ترتيب البطولة برصيد 82 نقطة. ويستعرض الخليج 365 مباريات الجولة المقبلة من البريميرليج ...

- ويستهام & وولفرهامبتون

- توتنهام & مانشستر يونايتد

- إيفرتون & ليفربول

- توتنهام & ويستهام يونايتد

- تشيلسي & مانشستر سيتي

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- بيرنلي & واتفورد

- نيوكاسل & أستون فيلا

- نوريتش سيتي & إيفرتون

- ليفربول & نيوكاسل يونايتد

- ليستر سيتي & برايتون

- وولفرهامبتون & بورنموث

- مانشستر يونايتد & شيفيلد يونايتد

- ساوثهامبتون & آرسنال