رياضة | أيمن عبد العزيز: النني مظلوم وكهربا فاجئني.. وكنت مع إلغاء القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن عبد العزيز: النني مظلوم وكهربا فاجئني.. وكنت مع إلغاء القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال عبد العزيز لفضائية صدى البلد: "قوة الدوري الإنجليزي قد تكون ظلمت محمد النني، وأرفض انتقاده لأنه يلعب في واحد من أقوى دوريات العالم".
وأكمل : "مردود النني قد لا يعجب الجمهور لكنه يلقى إعجاب المدرب، كما أن قرار عدم اختياره لمعسكر منتخب مصر في مارس غير موفق".
وعن كهربا قال : "لم أتوقع انتقال كهربا للأهلي لأنه لم يكن يتحدث في هذا الأمر مطلقا".
وأكمل: "كهربا كان سعيدا في الزمالك ويشارك باستمرار وله دور أساسي مع الفريق".
وعن حازم إمام: "شخص طيب لكن رد فعله سريع، وكنت أحرص على احتواءه هو وكهربا حال عتاب جروس عليهما".
وأتم: "حازم وكهربا رغم سرعة انفعالاتهما إلا أنهما كانا يندمان على تصرفاتهما".
وعن ماحدث عقب السوبر قال: "احتفال اللاعبين أمام جمهور المنافس مقبول طالما أنه لا توجد تجاوزات".
وأكمل: "طارق حامد لا يتصرف بشكل خاطئ إلا إذا كان رد فعل لتصرف معين من طرف اخر، وهذا ما حدث عندما انفعل على كهربا".
واتم كلماته: القمة كانت ستشهد "كارثة" إذا أقيمت"، "كان يجب على اتحاد الكرة تأجيل قمة الدوري".