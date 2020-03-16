رياضة | أيمن عبد العزيز: النني مظلوم وكهربا فاجئني.. وكنت مع إلغاء القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن عبد العزيز: النني مظلوم وكهربا فاجئني.. وكنت مع إلغاء القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ايمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق ان قوة الدوري الانجليزي ظلم محمد النني.

وقال عبد العزيز لفضائية صدى البلد: "قوة الدوري الإنجليزي قد تكون ظلمت محمد النني، وأرفض انتقاده لأنه يلعب في واحد من أقوى دوريات العالم".

وأكمل : "مردود النني قد لا يعجب الجمهور لكنه يلقى إعجاب المدرب، كما أن قرار عدم اختياره لمعسكر منتخب مصر في مارس غير موفق".

وعن كهربا قال : "لم أتوقع انتقال كهربا للأهلي لأنه لم يكن يتحدث في هذا الأمر مطلقا".

وأكمل: "كهربا كان سعيدا في الزمالك ويشارك باستمرار وله دور أساسي مع الفريق".

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وعن حازم إمام: "شخص طيب لكن رد فعله سريع، وكنت أحرص على احتواءه هو وكهربا حال عتاب جروس عليهما".

وأتم: "حازم وكهربا رغم سرعة انفعالاتهما إلا أنهما كانا يندمان على تصرفاتهما".

وعن ماحدث عقب السوبر قال: "احتفال اللاعبين أمام جمهور المنافس مقبول طالما أنه لا توجد تجاوزات".

وأكمل: "طارق حامد لا يتصرف بشكل خاطئ إلا إذا كان رد فعل لتصرف معين من طرف اخر، وهذا ما حدث عندما انفعل على كهربا".

واتم كلماته: القمة كانت ستشهد "كارثة" إذا أقيمت"، "كان يجب على اتحاد الكرة تأجيل قمة الدوري".