رياضة | أيمن عبد العزيز: المقاصة صدمني ولا أقبل العمل في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن عبد العزيز: المقاصة صدمني ولا أقبل العمل في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن عبد العزيز، مدرب المقاصة السابق، أنه شعر بالصدمة من قرار رحيله عن الفريق.

وقال أيمن لفضائية صدى البلد: "شعرت بالصدمة من قرار رحيلي عن المقاصة لأنه لم يتم إبلاغي".

وأكمل : "البعض يقول إنني حديث في مجال التدريب وهذا غير صحيح، وأثق في قدرتي على اداء دور المدير الفني بالفترة المقبلة".

واردف: "استفدت من الفترة التي لعبت خلالها مع المقاصة، واخترت العودة لوجود طارق يحيى وطارق مصطفى وأمير عبد العزيز في الجهاز الفني "

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وعن امكانية عمله داخل النادي الاهلي قال : لا أقبل العمل داخل الأهلي، فأنا زملكاوي".

وعن مشوار الزمالك الإفريقي: "الفريق قادر على حصد دوري الأبطال لأن يملك شخصيته قوية".

وأتم : "الزمالك يجيد لعب النهائيات كما أن كارتيرون مدرب واقعي".

