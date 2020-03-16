رياضة | سموحه يتراجع في قراره بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سموحه يتراجع في قراره بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحه عن موقف ناديه من قرار تأجيل النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلن رئيس سموحة رسميا عن تعليق النشاط الرياضي لمدة 14 يومًا للحفاظ على سلامة الأعضاء، مطالبهم بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

وبناء على قرار فرج عامر بتعليق النشاط الرياضي، تم إلغاء المباراة الودية للفريق الأول، والتي كان مقرر لها غدا الإثنين أمام فريق سبورتنج.

Advertisements

وأشار نادي سموحة في بيانه على "تويتر" أن قرار تعليق تدريبات فريق كرة القدم وإلغاء المباراة الودية، جاء التزامًا بقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتعليق كافة الأنشطة الرياضية لمدة 15 يوما.