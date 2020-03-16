- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 4 ملايين يورو من ميسي لإنقاذ ورونالدينيو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 4 ملايين يورو من ميسي لإنقاذ رونالدينيو
الإثنين 16 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، قرر دعم زميله السابق في البارسا، البرازيلي رونالدينيو، في أزمة سجنه في باراجواي، من أجل إخراجه من تلك المحنة.
ويخضع رونالدينيو للحبس على خلفية اتهامه وشقيقه روبرتو أسيس باستخدام جوازات سفر مزورة للدخول إلى باراجواي.
وبحسب ما نشر موقع "فوتبول بايبل" الإنجليزي وصحيفة "بولسكا تايمز" البولندية، فإن ليونيل ميسي قام بالتعاقد مع محامين من أجل الدفاع عن رونالدينيو مثله الأعلى في هذه القضية، حتى تتم تسويتها بنجاح وإخراج النجم البرازيلي من الحبس.
وفي الإطار نفسه، فإن ميسي سيقوم بحسب الصحيفة بإنفاق قرابة 4 ملايين يورو على القضية برمتها من أتعاب أو كفالات أو غرامات، من أجل إنقاذ زميله السابق وإخراجه من أزمته، حيث تشير تقارير إلى إمكانية قصر العقوبة على غرامة مالية فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 ملايين يورو من ميسي لإنقاذ ورونالدينيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.