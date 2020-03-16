عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مبابي في ريال مدريد رغم أنف كورونا

الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

يبدو أن فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لا يضع أمامه سوى الهدف الرئيسي وهو التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالرغم من إيقاف المسابقات حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

صحيفة «دون بالون» الإسبانية كشفت أن بيريز لا يضيع الوقت واتصل بكيليان مبابي الذي اشترط 3 مطالب من أجل التوقيع لريال مدريد.

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وجاءت أول مطالب مبابي حسبما ذكرت الصحيفة الإسبانية، هو الحصول على راتب أكثر من ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، حيث يرى أن إمكانياته ووضعه الحالي يستحق راتب مالي أعلى من قائد التانجو.

والمطلب الثاني هو الحصول على على الرقم 9 الذي يرتديه كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد لـ11 عاما متتاليا، وما زال يمتد عقد مع الميرنيجي حتى 2022، وهو الأمر الذي سيكون بمثابة مشكلة كبرى حسبما ذكرت الصحيفة الإسبانية.

وكانت آخر مطالب النجم الفرنسي هو أن يحصل على علاوة قدرها 15 مليون يورو عقب انتقاله إلى النادي الملكي، حيث من المحتمل أن ينتقل مبابي إلى الريال مقابل 200 مليون يورو وربما قد يرفع باريس هذا السعر.