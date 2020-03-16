«اعتراضًا على إقامة الدوري»...لاعبو "جريميو" البرازيلي يدخلون ملعب المباراة بـ"كمامة"

دخل لاعبو جريميو البرازيلي ملعب مباراة الفريق أمام أمام ساو لويز في البطولة المحلية مرتدين "كمامة" ,اعتراضًا على استمرار المنافسات بالرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم. ودخل اللاعبون إلى الملعب بقيادة المدير الفني ريناتو بورتالوبي مرتدين جميعًا للكمامة بهدف لفت انظار مسئولي كرة القدم في البلاد إلى ضرورة إيقاف اللعب للوقاية من فيروس كورونا المستجد. Advertisements كانت الأندية البرازيلية قد طالبت خلال الأيام الماضية بإيقاف النشاط وذلك للوقاية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا. رابط الفيديو من

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