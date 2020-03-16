شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين طولان وإدارة إنبى لوضع خطة الفريق البترولى فى التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد زكريا السيد رئيس نادى إنبى، اجتماعا مع حلمى طولان المدير الفنى للفريق، للحديث حول خطة الفريق البترولى خلال فترة توقف بطولة الدورى الممتاز، بعدما قرر مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة زكريا السيد، تعليق النشاط الرياضى فى النادى بالكامل سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو تنس الطاولة أو الأكاديميات المختلفة.

وعلق زكريا السيد، رئيس نادى إنبى على المسألة، لـ"الخليج 365" قائلاً:"صحة الإنسان أهم من كرة القدم وأهم من أي شئ قررنا تعليق جميع الأنشطة لحين صدور تعليمات جديدة بناءً على توجيهات مجلس الوزراء"، مشددا إن خطة الفريق البترولى سيتم وضعها بعناية مع طولان للحفاظ على اللاعبين من خلال استشارة الجهاز الطبى فى كافة الأمور الخاصة بالتصدى لانتشار فيروس كورونا.

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ويأتى اجتماع إدارة إنبى مع طولان على خلفية قرار اتحاد الكرة الذى صدر فى بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر ، بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة وجاء نصه كالتالي :بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى، لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .