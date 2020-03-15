لاعب يتبرع بنصف مليون دولار لمحاربة الفيروس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لوس أنجلوس
أعلن فريق يوتاجاز الأمريكي لكرة السلة أمس أن نجمه رودي جوبرت تبرع بـ500 ألف دولار لدعم الخدمات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
وأصبح جوبرت أول لاعب بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يصاب بفيروس كورونا، مما أدى إلى إيقاف الدوري لمدة 30 يوما. وأوضح يوتاجاز أن جزءا من المال سيوجه إلى الأنشطة المخصصة لمكافحة فيروس كورونا في أوكلاهوما.
وجرى تخصيص 200 ألف دولار كمساعدة للموظفين الذين يعملون بدوام جزئي في يوتاجاز، خاصة أن أعمالهم قد توقفت بعد تعطيل الدوري الأمريكي للسلة.
وتأكد جوبرت من إصابته بفيروس كورونا خلال وجوده مع فريقه يوتاجاز في أوكلاهوما، حيث أصيب بالعدوى أيضا زميله بالفريق دونوفان ميتشيل.
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