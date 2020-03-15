رونالدو يحول فنادقه لمستشفيات تعالج كورونا مجانا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد

قرر قائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم لاعب يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو تحويل سلسلة الفنادق التي يمتلكها في البرتغال، والتي تحمل علامته التجارية «سي آر 7» إلى مستشفيات لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد مجانا.

كما قرر أيضا أن يدفع رواتب الأطباء والعاملين بهذه المستشفيات من ماله الخاص.

وكان رونالدو بعث برسالة الجمعة الماضي إلى جميع المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، مطالبا إياهم بضرورة الانتباه والالتزام بالتعليمات الصحية للخروج من هذه الأزمة التي يواجهها العالم.

وذكر رونالدو على موقع «انستقرام» للتواصل الاجتماعي «العالم يمر بفترة صعبة للغاية تتطلب أقصى عناية وانتباه منا جميعا».

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ولم يوجه رونالدو الرسالة كلاعب كرة قدم، وإنما كشخص تابع عن كثب آخر التطورات التي أثرت في العالم كله. وقال رونالدو «حماية الأرواح البشرية يجب أن تكون أهم من كل المصالح الأخرى».

وينتمي نادي يوفنتوس، الذي يلعب له رونالدو حاليا، لواحدة من أكثر المناطق تأثرا بفيروس كورونا حيث تنتشر الإصابات بالفيروس بشكل كبير.

وقال رونالدو «من المهم أن نتبع جميعا نصائح وتعليمات منظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية للتعامل مع الوضع الحالي».

وكان رونالدو سافر إلى إقليم ماديرا البرتغالي الاثنين الماضي، وسيظل هناك مع عائلته وأطفاله الأربعة، لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا في إيطاليا.

وأعرب رونالدو عن تعاطفه مع الذين فقدوا أيا من ذويهم، كما أبدى تعاطفه ودعمه للمصابين بفيروس كورونا، ومن بينهم زميله في صفوف يوفنتوس دانيلي روجاني.

كما أعلن دعمه للأطقم الطبية المحترفة التي تعكف على مكافحة الفيروس وتضحي بأرواحها من أجل خدمة المرضى.