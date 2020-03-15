طارق يحيي يناشد المصريين للحفاظ على سلامتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد طارق يحيي نجم الزمالك ومنتخب مصر، جميع المصريين، مطالبهم بالحفاظ على سلامتهم والحرص على صحتهم. وقال يحيي خلال تقديمه لبرنامج زملكاوي عبر شاشة قناة الزمالك:" حزين لغياب الوعي عن بعض المواطنيين في مصر وتجمعهم في المولات والمقاهي رغم انتشار فيروس كورونا". وأضاف يحيي:"الدولة قامت بدورها على أكمل وجه بتوعية جميع المواطنين، وجاء القرار الحكيم من الرئيس عبدالفتاح السيسي بغلق المدارس وتعليق النشاط الرياضي حفاظاً على صحة المصريين". وطالب طارق يحيي المواطنين بالالتزام وعدم التعرض للزحام لتلاشي الاصابة بالفيروس منتقدا في نهاية تصريحاته جشع التجار ورفعهم أسعار السلع واستغلال أزمة كورونا في التربح من المستهلك.

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