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شاهد محمد صبحى يحتفل بزفافه مع نجوم الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل محمد صبحى، حارس الزمالك والمنتخب الأولمبى، بزفافه، بالطبل البلدى وذلك بعد حصول الفريق الأبيض على راحة سلبية لمدة أسبوع على خلفية توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يوماً فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس .

واحتفل محمد صبحي، فى نهاية شهر أغسطس الماضى، بعقد قرانه في حضور نجوم القلعة البيضاء بجانب عددا من لاعبي الأهلي.

 

احتفال العريس و العروسة (1)
احتفال العريس و العروسة (1)

 

احتفال العريس و العروسة (2)
احتفال العريس و العروسة (2)

 

احتفال العريس و العروسة (3)
احتفال العريس و العروسة (3)

 

الاهالى تلتقط الصور التذكارية
الاهالى تلتقط الصور التذكارية

 

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العروسة مع أحد زملائها
العروسة مع أحد زملائها

 

حارس الزمالك برفقة زوجته
حارس الزمالك برفقة زوجته

 

رقص حارس الزمالك
رقص حارس الزمالك

 

محمد صبحى برفقة أحد الاطفال
محمد صبحى برفقة أحد الاطفال

 

محمد صبحى برفقة أصدقائة
محمد صبحى برفقة أصدقائة

 

محمد صبحى حارس الزمالك
محمد صبحى حارس الزمالك

 

محمد صبحى و محمد عبد السلام
محمد صبحى و محمد عبد السلام

 

محمد عبد السلام برفقة العريس و العروسة
محمد عبد السلام برفقة العريس و العروسة

 

محمد مجدى قفشة
محمد مجدى قفشة

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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