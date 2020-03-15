شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يقرر غلق النادى لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى غلق مقر النادى لمدة أسبوع وذلك خلال الاجتماع مجلس الإدارة الذى أقيم مساء اليوم بسبب فيروس كورونا .

أصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر ، بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالي :

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

Advertisements

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط.

وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى.

لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .

بينما جاء بيان مجلس إدارة طنطا كالتالى :