شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف توقيع نجم المنتخب الأولمبى للزمالك سرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل نادى الزمالك المصري على توقيع نجم جديد لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة في الميركاتو الصيفي القادم للاستفادة القصوى من إمكانيات النجم الذي سعي طويلا للحصول على خدماته ضمن اهتمامات القلعة البيضاء في الأوانة الأخيرة.

حاجة الزمالك الملحة إلى التعاقد مع ظهير أيمن في ظل انتهاء عقد حازم إمام قائد الفريق بنهاية الموسم الجاري ، وعدم توقيع الصاعد أحمد عيد لأي عقود رسمية أو احترافية مع الأبيض منذ تصعيدية كانت الدافع الأساسي وراء سد ثغرة الجبهة اليمني للفريق لاسيما في ظل هروب التونسي الدولي حمدى النقاز في المشهد الأخير من أسوار القلعة البيضاء، في ظل تفاقهم أزمته المستمرة حتى الان مما يعني أن المركز شاغرا بالفعل في جدارن ميت عقبة.

ويعتبر كريم العراقى من العناصر الأساسية فى تشكيلة المصرى البورسعيدى، وهو عنصر فعلال ومهم أيضا في تشكيل منتخب شوقي غريب الأولمبي المتوج مؤخرا ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة والمتأهل بالطبع على أولميباد طوكيو 2020 في الصيف المقبل.

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وفى الفترة الأخيرة سعي نادى الزمالك فى الدخول في مفاوضات جادة لشراء كريم العراقى الظهير الأيمن للمصرى البورسعيدى والمنتخب الأولمبى، بعد هروب حمدى النقاز ، وتقدم النادى الأبيض بمذكرة رسمية ضده فى الاتحاد المصرى لكرة القدم عقب تأكيد اللاعب بقيامه بفسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك، رغم عدم وصول خطاب رسمى إلى ناديه بهذا الشأن حتى الآن.

وسيقوم الزمالك بالتقدم بعرض رسمي خلال الأيام المقبلة لشراء كريم العراقى خاصة في ظل الموافقة المبدئية التي أبداها مسئولي الفريق البورسعيدي.