شكرا لقرائتكم خبر عن اليمانى يهاجم أحمد حسام ميدو ويؤكد: مسك أندية أكبر من قدراته التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد محمد اليماني نجم منتخب مصر الأسبق أنه يتساوى في الخبرات مع أحمد حسام ميدو لكن الأخير يقوم بتدريب اندية اكبر من امكانياته على حسب تصريحاته مشيراً إلى أن ميدو قام بالعمل مدير فني فور اعتزاله التدريب دون اكتساب الخبرات التدريبيه اللازمة له لذا فإنه فشل في الاندية التى قام بتدريبها .

واشار اليماني خلال حواره ببرنامج 7 رياضة على شاشة النيل للأخبار أن ميدو ليس صاحب صاحبه ولم يرد له المعروف اثناء وقوف اليماني بجواره في بلجيكا حيث كشف اليماني انه طلب من ميدو العمل معه مساعداً في الجهاز الفني لأى نادي يدربه لكن الأخير لم يستجب له مفضلاً عادل مصطفي عليه .

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واعرب اليماني عن حزنه لتخلي شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي عنه بعدما طلب اليماني العمل معه في جهاز المنتخب الاوليمبي ولكن غريب لا يرد على اتصالاته الهاتفية

وقال اليماني إن حسام البدري لا يصلح للمرحلة الحالية في تدريب منتخب مصر مؤكداً أن البدري فشل حتى الان مع الفراعنة .