شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعامل الزمالك مع فيروس "كورونا"؟.. غلق مقر النادى وحفل زفاف وسفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتصارع العالم فى الوقت الحالى مع فيروس كورونا الجديد، مما أدى إلى توقف نشاط كرة القدم فى معظم دول العالم، من أجل التعامل السريع مع سرعة انتشار هذا الفيروس حفاظاً على الصحة العامة، ليصدر قرار رسمى من الاتحاد المصرى لكرة القدم بتعليق نشاط كرة القدم فى مصر لمدة 15 يوما بناءً على توجيهات مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة، لتقرر الأندية تفعيل ذلك القرار ومنها الزمالك الذى أعلن رئيسه مرتضى منصور إيقاف كل الأنشطة فى النادى حفاظا على صحة أعضاءه ونستعرض فى التقرير التالى كافة المستجدات الخاصة بتعامل الزمالك مع ذلك الفيروس.

تصديًا لفيروس "كورونا".. الزمالك يُعلن إغلاق مقر النادى لمدة أسبوع

جاء أول قرار من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، إغلاق مقر النادي الأبيض لمدة أسبوع وجاء قرار مجلس إدارة قلعة ميت عقبة كإجراء احترازي حرصا على سلامة وصحة أعضاء النادي للوقاية من فيروس كورونا وذلك من أجل العمل حول تطهير مقر النادى وتعقيمه بالكامل وقال مجلس الزمالك إنه يتردد على مقر القلعة البيضاء نحو 50 ألف عضو يوميا لذا تم تفضيل غلق مقر النادى لمدة أسبوع بعدما حصل فريق كرة القدم بالنادي حصل على راحة من التدريبات لمدة أسبوع بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل الدوري الممتاز اليوم لمدة أسبوعين بعد قرار تعليق النشاط الرياضي.

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ثلاثى الزمالك يغادرون إلى المغرب وتونس فى الأجازة

فيما قرر الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، السفر إلى تونس خلال فترة الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يوماً، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا" وأخطر ساسى جهاز الزمالك بأنه سيعود بداية الأسبوع المقبل للانتظام فى تدريبات الفريق، عقب نهاية فترة الراحة السلبية التى تمتد إلى أسبوع فى قلعة ميت عقبة، وقام بنفس الأمر، الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبا الزمالك، حيث توجه الثنائى إلى المغرب، بعد قرار الجهاز الفنى بمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات.

بينما فضل محمد صبحى، حارس الزمالك والمنتخب الأولمبى، استغلال أجازة الفريق الأبيض بالاحتفال بزفافه بعد حصول الفريق على راحة سلبية، بعدما احتفل محمد صبحي، فى نهاية شهر أغسطس الماضى، بعقد قرانه فى حضور نجوم القلعة البيضاء وعدد من لاعبي الأهلي، حيث تواجد لتهنئته كل من محمد عواد حارس مرمى الزمالك، محمد عبد السلام وكريم بامبو وإمام عاشور لاعبي الفريق الأبيض ومحمد مجدي قفشة لاعب الأهلي بجانب عمار حمدى وعدد من لاعبي أندية الدوري وانتقل محمد صبحي إلى القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من بتروجت.

حارس الزمالك يحتفل بزفافه الليلة بعد توقف النشاط بسب كورونا