شكرا لقرائتكم خبر عن الزواج فى زمن الكورونا.. شاهد بكاميرا سوبر كورة كيف كان زفاف حارس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل محمد صبحى، حارس الزمالك والمنتخب الأولمبى، بزفافه، بالطبل البلدى وذلك بعد حصول الفريق الأبيض على راحة سلبية لمدة أسبوع على خلفية توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يوماً فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس كورونا.

واحتفل محمد صبحي، فى نهاية شهر أغسطس الماضى، بعقد قرانه في حضور نجوم القلعة البيضاء بجانب عددا من لاعبي الأهلي.

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واحتفل محمد صبحي، فى نهاية شهر أغسطس الماضى، بعقد قرانه في حضور نجوم القلعة البيضاء بجانب عددا من لاعبي الأهلي حيث تواجد لتهنئته كلا من محمد عواد حارس مرمى الزمالك، محمد عبد السلام وكريم بامبو وإمام عاشور لاعبي الفريق الأبيض ومحمد مجدي أفشة لاعب الأهلي بجانب عمار حمدي بجانب عددا من لاعبي أندية الدوري وانتقل محمد صبحي إلى القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من بتروجت.

وقرر محمد صبحى، استغلال أجازة الزمالك فى إقامة حفل زفافه، بعدما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، إغلاق مقر النادي الأبيض لمدة أسبوع وجاء قرار مجلس إدارة قلعة ميت عقبة كإجراء احترازي حرصا على سلامة وصحة أعضاء النادي للوقاية من فيروس كورونا وقال مجلس الزمالك إنه يتردد على مقر القلعة البيضاء نحو 50 ألف عضو يوميا لذا تم تفضيل غلق مقر النادى لمدة أسبوع بعدما حصل فريق كرة القدم بالنادي حصل على راحة من التدريبات لمدة أسبوع بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل الدوري الممتاز اليوم لمدة أسبوعين بعد قرار تعليق النشاط الرياضي.