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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 15 / 3 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 15 / 3 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يعلق النشاط الرياضي بفروعه الثلاثة رسميًّا حفاظًا على سلامة الجميع
الأهلي يعلق النشاط الرياضي بفروعه الثلاثة رسميًّا حفاظًا على سلامة الجميع
اتحاد الكرة يمنح موظفيه إجازة إسبوع على دفعتين بسبب كورونا
سوبر كورة يكشف توقيع نجم المنتخب الأولمبى للزمالك سرا
"كاف" يقرر توزيع مباريات مارس الدولية الملغاة على شهري يونيو و سبتمبر
اتحاد الكرة يجتمع الثلاثاء لمناقشة مستجدات تأجيل الدوري
الزمالك يوثق عقد محمود علاء الجديد بعد توقيع نائب رئيس النادى
الأهلي يستعيد جهود رمضان وجيرالدو ومعلول بعد استئناف الدورى
بن شرقى وأوناجم يغادران القاهرة بعد توقف النشاط الرياضى بسبب كورونا
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