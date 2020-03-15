شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 15 / 3 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 15 / 3 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يعلق النشاط الرياضي بفروعه الثلاثة رسميًّا حفاظًا على سلامة الجميع

الأهلي يعلق النشاط الرياضي بفروعه الثلاثة رسميًّا حفاظًا على سلامة الجميع

اتحاد الكرة يمنح موظفيه إجازة إسبوع على دفعتين بسبب كورونا