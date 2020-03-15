شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: الإمارات طلبت تنظيم السوبر لمدة 3 سنوات قادمة وتعليق النشاط قرار دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، أن تعليق النشاط قرار دولة، وتم بتوصية من اللجنة الطبية بالاتحاد التي يترأسها الدكتور محمد سلطان، فاللجنة الخماسية تحرص على التخصص التام في منظومة عملها.



وقال فضل في تصريحات للموقع الرسمى لاتحاد الكرة ، إنه من الطبيعي تعليق النشاط بعد انتشار فيروس كورونا في العالم، ولابد من اتخاذ احتياطات. فسلامة اللاعبين وجميع أفراد المنظومة أمر مهم.



وأوضح، أن قرار تعليق النشاط جاء بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبعد ذلك حدث إجتماع بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبعض القيادات بينهم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، وصدر القرار لسلامة المواطن.

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وكشف أنه حال عدم اكتمال الدوري، ستجتمع اللجنة الخماسية لمناقشة كل الحلول مع العودة للمواقف المشابهة في الماضي، وكذلك ما يحدث في الدوريات العالمية، قبل اتخاذ القرار المناسب.



مضيفا: "الأمر ليس طبيعيا لذا الأمر لا يمكن حسمه في خلال أسبوعين نلجأ دائما للجنة الطبية بالاتحاد وتعليمات وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة، ونراقب الأمر كي نعمل على ايجاد الحلول".

وقال محمد فضل إن القائمين على تنظيم السوبر المصري في الإمارات تحدثوا معه وطلبوا التوقيع لمدة 3 سنوات قادمة.

وأضاف: "كل ما أشيع عكس ذلك غير صحيح بالمرة، الأمور كانت رائعة جدا، والتعامل كان مثاليا حتى اللحظات الأخيرة التي كان المشهد فيها سيئا، وكان لابد من اتخاذ عقوبات".