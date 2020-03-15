شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يقرر توزيع مباريات مارس الدولية الملغاة على شهري يونيو و سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم –كاف- على توزيع مباريات شهر مارس الدولية التي تم إلغاءها للمنتخبات على شهر يونيو وسبتمبر المقبلين.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر تعليق مباريات شهر مارس في الفترة من 23 إلى 31 مارس الجاري بسبب إنتشار فيروس كورونا ، وكان المنتخب المصري سيخوض مباراتين في الجولة الثالثة و الرابعة أمام منتخب توجو يومي 26 و 29 مارس في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 قبل أن يتم إلغاءها.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه تم الاستقرار على توزيع مباراة في يونيو والذى يشهد مباراة أخري ، ونفس الأمر للأجندة الدولية لشهر سبتمبر ليشهد مباراتين بدلاً من مباراة ،ليتم إنهاء التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون.

كشف محمد بركات مدير منتخب مصر، أنه تم تأجيل معسكر الفراعنة لاجل غير مسمى عقب إعلان الاتحاد الأفريقى تأجيل مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات الأمم الأفريقية القادمة.

وأوضح محمد بركات خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة "ON TIME SPORT " أن سلامة اللاعبين أهم من خوض المباريات وتوقعنا قرارات التأجيل منذ ثلاث أيام بسبب الأوضاع الخارجية من توقف كثير من الدوريات الأوروبية.

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وأشار محمد بركات أنه لا يوجد خطة واضحة خلال المرحلة المقبلة لمنتخب مصر ولكن سوف نعقد اجتماعا بالجهاز الفني بقيادة حسام البدرى لوضع استراتيجية بديلة عن المعسكر الذى تم تأجيله.

كشف الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، إن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات الجولة 3 و 4 بسبب كورونا قرار للصالح العام حفاظا علي اللاعبين و المنتخبات.

وأعن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباريات منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون في العام المقبل، بسبب فيروس كورونا، وبذلك ستتأجل مباراتى منتخب مصر مع توجو.

ووفقًا لخطاب الاتحاد الإفريقي فتقرر تأجيل المباريات الخاصة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الفترة من 25 وحتى 31 مارس الجاري، مما يعني تأجيل منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات وأشار الاتحاد الإفريقي في خطابه إلى تحديد موعد جديد لتلك المباريات سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، جدير بالذكر أن المنتخب المصري كان من المقرر أن تواجه منتخب توجو يومي 26 و29 من الشهر الجاري.