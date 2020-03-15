شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الزمالك والإعلام في عزاء والدة طارق السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الرياضة علي حضور عزاء والدة طارق السعيد نجم الاهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق والذي يقام بمسجد ابو المكارم. Advertisements وتواجد في العزاء طارق مصطفى مدرب المنتخب الوطنى وخالد لطيف عضو اتحاد الكرة السابق وكلا من نجوم الزمالك عبد الواحد السيد و طارق السيد وبشير التابعي ووائل القباني أايمن عبد العزيز تامر عبد الحميد و أحمد رءوف. كما تواجد سامي قمصان مدرب النادي الاهلي واحمد سالم لاعب الاسماعيلي السابق و الاعلامي شريف عبد القادر و هاني حتحوت وايهاب الكومي ومحمد الليثي وهاني العقبي لاعب الاهلي السابق.

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