شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته على القرارات الإحترازية للأندية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت العديد من الأندية الاجتماعية أو الجماهيرية لوضع عدد من القرارات الإحترازية على الأعضاء من أجل تفادى فيروس كورونا في ظل إنتشاره خلال الفترة الأخيرة .

و يرصد الخليج 365 أبرز هذه القرارات في الفيديو جراف التالى :

غلق جميع الأماكن المغلقة بالأندية مثل صالة السينما، الصالون، صالات الجيم.

تعليق كافة الأنشطة الرياضية وتمارين الفرق والأكاديميات.

غلق صالة الإيروبيكس، المطعم، غرف خلع الملابس، صالة البريدج، صالة البلياردو، وغرف المساج والساونا.

إغلاق مناطق الألعاب في حديقة الأطفال .

إغلاق حمامات السباحة.

إغلاق صالونات الكلوب هاوس.

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إغلاق حضانة النادي.

إقامة الصلوات في الأماكن المفتوحة حول المسجد.

- إخطار المطاعم بالبدء في إستعمال أدوات المرة الواحدة والتشديد في إتباع القواعد الصحية.

الزمالك يقرر إغلاق النادى اسبوعا كاملا

وأصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر ، بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالي :

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أمس إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط.

وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى، لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .