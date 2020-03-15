شكرا لقرائتكم خبر عن جولة حرة لنجوم الإسماعيلي في كازابلانكا قبل مغادرة المغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى بجولة حرة فى مدينة كازابلانكا اليوم، وذلك على هامش تواجد البعثة فى المملكة المغربية.
وحرص لاعبو الإسماعيلي على التجول وتوثيق أفضل اللحظات بالصور التذكارية وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور.
الجدير بالذكر أن بعثة الدراويش ستعود للأراضى المصرية غدا فى رحلة تستمر 5 ساعات ، حيث تغادر بعثة فريق الكرة الأول بالإسماعيلى من المغرب فى تمام الواحدة من صباح غدٍ الأثنين وذلك عبر الخطوط الجوية لمصر للطيران تمهيدا للعودة للقاهرة.
وكان الاتحاد العربى قد أعلن تعليق منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية السادس بعد انتشار فيروس كورونا.
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