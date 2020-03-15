شكرا لقرائتكم خبر عن الطاولة يصدر بيانا بتعليق النشاط الرياضى لمنع انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، بيانا رسميا بتعليق النشاط الرياضى اعتبارا من الأحد 15 مارس ولمدة أسبوعين حفاظا على أسرة الطاولة المصرية وكل عناصرها، ويأتى البيان بناء على قرار مجلس الوزراء ووزير الرياضة كإجراء احترازى تجنبا لفيروس كورونا، وتم ارسال البيان إلى كافة الهيئات الرياضية التى تمارس نشاط اللعبة بمصر.

وكان اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، عقد اجتماعا طارئا بعد قرار مجلس الوزراء بتعليق النشاط الرياضى لمدة أسبوعين. وشهد الاجتماع وضع جدول جديد لخطة النشاط المحلى والدولى والتأكيد على الالتزام بقرار مجلس الوزراء، وتأجيل بطولة الدورى والبطولات المجمعة والمفتوحة لحين معرفة المواعيد الجديدة سواء بعودة النشاط او بتجديد القرار.

ومن جانبه قال معتز عاشور، رئيس الاتحاد، إن استعدادات الأبطال لطوكيو 2020 سيتم التواصل مع اللجنة الأولمبية والتنسيق معها لمعرفة موقف تدريبات الرجال والسيدات، وكذلك معسكرات خاصة، وأن هذه التدريبات والمعسكرات ليس بها تجمعات أو إعداد كبيرة.

وكان مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى ووزارة الرياضة برئاسة أشرف صبحى قد أعلنا تعليق النشاط الرياضى لمدة أسبوعين.