شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يمنح موظفيه إجازة إسبوع على دفعتين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني منح موظفي الاتحاد إجازة لمدة أسبوع وتم الاتفاق على تقسيم الموظفين على دفعتين ، بسبب فيروس كورونا .

أخطر وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الموظفين البالغ عددهم 110 موظف بمنحهم إجازة لمدة أسبوع لنصف الموظفين ، على أن يحصل النصف الثاني على إجازة من العمل الأسبوع التالي، حفاظا على العاملين وسلامتهم بسبب إنتشار فيروس كورونا.

أصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر ، بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالي :

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بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط.

وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى.

لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .