شكرا لقرائتكم خبر عن شريف العريان: المؤشرات تقترب من تأجيل أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، أن المؤشرات الأولية لأولمبياد طوكيو 2020 تقترب من تأجيلها لفترة.

وقال العريان، فى تصريحات لإذاعة ON SPORT FM التصفيات النهائية لاوليمبياد طوكيو كان مقررا انتهاؤها نهاية مايو وأول يونيو، ولكن المؤشرات سيتم استئنافها فى مايو، وقد تحسم فى آخر يونيو.

ومن المقرر انطلاق حفل افتتاح الأولمبياد 24 يوليو، وبالتالى التصفيات قد تؤجلها، إلى جانب تأجيل الجانب اليابانى لبعض الأمور الخاصة بالبطولة هناك لعدم الاختلاط خوفاً من انتشار فيروس كورونا وبالتالى تأجيل الأولمبياد هو الأقرب.

ويعقد اجتماع للجنة الأولمبية الدولية الأربعاء المقبل وعلى إثره سيتم تحديد الموقف النهائى لأولمبياد طوكيو عقب هذا الاجتماع سواء بالتأجيل أو إقامته فى موعدها.

من جهته أكد شينزو آبى رئيس وزراء اليابانى أن دورة الألعاب الأولمبية التى من المقرر أن تستضيفها طوكيو من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبلين ستبقى فى موعدها المقرر، على رغم القلق من تفشى فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الأحداث الرياضية حول العالم.

وأشار آبى إلى أن لا نية لحكومته لإعلان حال الطوارئ بسبب فيروس "كوفيد-19" الذى طال أكثر من 140 ألف شخص وأدى إلى وفاة أكثر من 5400 حول العالم.

وجاء كلام آبى بعد يومين على اقتراح الرئيس الأميركى دونالد ترامب بتأجيل الألعاب لمدة عام بعد الإرباك الكبير الذى سببه الفيروس فى روزنامة الأحداث الرياضية فى مختلف أنحاء العالم.

Advertisements

وقال رئيس الوزراء اليابانى فى تصريحات السبت، "سنقوم بتعاون وثيق مع المسؤولين ومن بينهم اللجنة الأولمبية الدولية. لم يتغير أى شيء".

وأضاف "نريد استضافة الألعاب كما هو مقرر من دون أى متاعب من خلال التغلب على انتشار الفيروس".

سبق للمنظمين والحكومة اليابانية أن أصروا على ان الاستعدادات تمضى على قدم وساق، وأن المعنيين لم يطرحوا تأجيل أو إلغاء الحدث الأكبر عالمياً على الصعيد الرياضي، والذى يقام مرة كل أربعة أعوام، ورصدت اليابان ميزانية تقدر بنحو 12 مليار دولار لإقامة ألعاب طوكيو.

وشدد آبى على "التعاون الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة من أجل إنجاح الألعاب"، مشيراً إلى أن الطرفين لم يناقشا أى احتمال لتأجيلها.

وكان البرلمان اليابانى قد منح آبى صلاحيات تخوله إعلان حال الطوارئ فى البلاد بسبب فيروس "كوفيد-19"، لكن رئيس الحكومة اعتبر ان الأمر غير ضرورى فى الوقت الحالي.

ومن شأن قرار مماثل فى حال اتخذ الطلب من الشعب اليابانى ملازمة المنازل وإقفال المدارس والاماكن العامة.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الألمانى توماس باخ أكد هذا الأسبوع، أن اللجنة ستتبع توصية منظمة الصحة العالمية التى صنفت "كوفيد-19" وباء عالمياً، بشأن إلغاء أو تأجيل دورة الألعاب الأولمبية.